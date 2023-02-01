Представлен ноутбук ASUS Vivobook Go 15 OLED

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Vivobook Go 15 OLED (E1504F), которая основана на чипах AMD Mendocino, начиная с 2-ядерного Athlon Gold 7220U. Новинка также оснащается 15,6-дюймовыми дисплеями типа OLED, IPS или TN на выбор с разрешением Full HD, от 4 до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 128 до 512 ГБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E либо Wi-Fi 5, батареей ёмкостью 50 Втч для варианта с OLED-экраном и 42 Втч для других версий, одним интерфейсом USB 2.0 и двумя USB 3.2, по одному разъему USB-C 3.2 и HDMI 1.4, размерами 360:233:17,9 мм и массой 1,63 кг. Цены и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.