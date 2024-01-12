Представлен ноутбук ASUS Vivobook S 16 OLED

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Vivobook S 16 OLED (M5606), которая основана на процессоре AMD Ryzen 9 8945HS. Новинка также характеризуется 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3200:2000 пикселей (формат 3,2K), кадровой частотой 120 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, временем отклика 0,2 мс и сертификацией VESA Display HDR True Black 500, до 32 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, прочностью по стандарту MIL-STD 810H, корпусом толщиной 1,39 см и массой 1,5 кг, батареей ёмкостью 75 Втч, адаптером питания мощностью 90 Вт, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, портом USB 3.2 Gen 2 Type-C, двумя разъемами USB3.2 Gen 1 Type-A, интерфейсом HDMI, 3,5-мм аудиогнездом и слотом для карты памяти Micro SD. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.