Представлен ноутбук ASUS Vivobook S 16 на Core Ultra 200H

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Vivobook S 16 (S5606CA), которая основана на чипах Intel Arrow Lake-H вплоть до 16-ядерного Core Ultra 9 285H с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, 16-дюймовым OLED-экраном ASUS Lumina с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 75 Втч, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, одним портом HDMI 2.1 и двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A, 3,5-мм гнездом для наушников и тонким алюминиевым корпусом. Ноутбук станет доступен для покупки 17 марта по цене от 1100 долларов.

Ноутбук REDMI Book 14 2025 получил процессор Core 5 220H…
Компания Xiaomi представила ноутбуки REDMI Book 14 2025 и Book 16 2025, которые основаны на 12-ядерном пр…
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 получил процессор Core Ultra 9 2…
Компания ASUS представила геймерский ноутбук TUF Gaming F16 (FX608), который базируется на 24-ядерном про…
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForc…
Мы детально протестировали новый игровой ноутбук AORUS 16X от GIGABYTE, оснащенный высокопроизводительным…
Представлен ноутбук ASUS TUF Gaming A18 с Ryzen 7 260…
Компания ASUS представила игровой ноутбук TUF Gaming A18 (FA808), который основан на новом восьмиядерном …
Ноутбук Lenovo Legion R9000P 2024 получил версию с GeForce R…
Компания Lenovo выпустила новую версию ноутбука Legion R9000P 2024, которая может похвастаться дискретным…
Alienware представила ноутбук Area-51…
Компания Alienware возвращает линейку компьютеров Area-51 — новые флагманские ноутбуки выглядят гораздо я…
Ноутбук ASUS ROG Strix 18 G835 получит графику NVIDIA GeForc…
Компания ASUS поделилась первыми подробностями о новых устройствах геймерского бренда ROG (Republic Of Ga…
Представлен ноутбук Lenovo Xiaoxin 14 2024 на Ryzen 7 8745H…
Компания Lenovo объявила о выпуске новой версии ноутбука Xiaoxin 14 2024, которая уже доступна для покупк…
Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor