Представлен ноутбук ASUS Vivobook S 16 на Core Ultra 200H

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Vivobook S 16 (S5606CA), которая основана на чипах Intel Arrow Lake-H вплоть до 16-ядерного Core Ultra 9 285H с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, 16-дюймовым OLED-экраном ASUS Lumina с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 75 Втч, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, одним портом HDMI 2.1 и двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A, 3,5-мм гнездом для наушников и тонким алюминиевым корпусом. Ноутбук станет доступен для покупки 17 марта по цене от 1100 долларов.