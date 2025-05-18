Представлен ноутбук ASUS ZenBook 14 2025 Ryzen Edition

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ZenBook 14 2025 Ryzen Edition, которая основана на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen AI 7 H350 с тактовой частотой от 2 ГГц до 5 ГГц и производительной встроенной графикой Radeon 860M. Новинку также оснастили 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7500, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика 0,2 мс, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, яркостью до 600 нит и сертификацией DisplayHDR True Black 600, батареей ёмкостью 75 Втч, автономностью до 18 часов, интерфейсами HDMI 2.1, USB4, USB-C 10 Гбит/с и USB-A 5 Гбит/с, 3,5-мм гнездом для наушников, а также корпусом массой 1,19 кг и толщиной 13,9 мм. Ноутбук появился в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 970 долларов.