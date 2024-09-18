Представлен ноутбук ASUS ZenBook 14 Air на Core Ultra 7 258V

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ZenBook 14 Air, которая основана на 8-ядерном 8-поточном чипе Intel Core Ultra 7 258V с тактовой частотой до 4,8 ГГц и энергопотреблением от 17 до 37 Вт.

Новинка также характеризуется 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-8533, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика 0,2 мс, максимальной яркостью 600 нит, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 133% sRGB, сертификацией TUV Rheinland Hardware Level и SGS Eye Care, четырьмя динамиками, батареей ёмкостью 72 Втч, интерфейсами HDMI 2.1, Thunderbolt 4 и USB-A, 3,5-мм аудиогнездом, корпусом массой 1,15 кг и толщиной 11 мм, а также белой и серой расцветками. Ноутбук появится в продаже на дебютном китайском рынке 24 сентября по цене в 1270 долларов.