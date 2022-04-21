Представлен ноутбук ASUS ZenBook Pro 15 Flip OLED

Компания ASUS представила ноутбук ZenBook Pro 15 Flip OLED, который, в числе прочего, получил предустановленную ОС Windows 11 Pro. Новинку также оснастили 14-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i7-12700H с тактовой частотой до 4,7 ГГц, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 (частота 4800 МГц), графикой Intel Arc A370M с 6 ядрами Xe, 6 блоками трассировки лучей и 6 ГБ памяти GDDR6, твердотельным NVMe-накопителем вместимостью до 1 ТБ, 15-дюймовым OLED-экраном с функцией разворота на 180 градусов, соотношением сторон 16:9, разрешением 2880:1620 точек, кадровой частотой до 120 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, ИК веб-камерой, клавиатурой с однозоновой RGB-подсветкой, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 (Type-C), одним HDMI 2.0, поддержкой Wi-Fi 6E, массой 1,8 кг, аккумулятором ёмкостью 96 Втч и поддержкой электронного пера ASUS Pen 2.0.