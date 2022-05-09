Представлен ноутбук ASUS ZenBook Pro 16X OLED

Компания ASUS представила ноутбук ZenBook Pro 16X OLED (UX7602), одной из особенностей которого стал 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 3840:2400 пикселей, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и поддержкой стилуса. Новинка также характеризуется поднимающимся клавиатурным блоком, настраиваемым элементом ASUS Dial для быстрого доступа к приложениям, шестью динамиками, четырьмя микрофонами с системой шумоподавления, алюминиевым корпусом толщиной 16,9 мм, системой охлаждения с большой испарительной камерой, Full HD-камерой, батареей ёмкостью 96 Втч, процессором Intel Core i9-12900H, видеокартой GeForce RTX 3060, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 и слотом для карт SD.

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