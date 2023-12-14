Представлен ноутбук ASUS Zenbook 14 на Intel Core Ultra

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405), которая оценена от 1500 евро. Новинка характеризуется новыми процессорами Intel Core Ultra 5 125H, Core Ultra 7 155H и Core Ultra 9 185H, до 32 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5x, до 1 ТБ на твердотельным накопителе PCIe 4.0, 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей (формат 2,8K), кадровой частотой 120 Гц, яркостью 600 нит, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и сертификацией DisplayHDR True Black 600, вариантом с разрешением 1920:1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц, корпусом толщиной 13,9 мм и массой 1,19 кг, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A и 3,5-мм гнездом для наушников, аккумулятором ёмкостью 75 Втч и комплектным адаптером питания мощностью 65 Вт.

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