Представлен ноутбук ASUS Zenbook 15 OLED

Компания ASUS представила новый ноутбук Zenbook 15 OLED, который может похвастаться небольшой массой в 1,4 кг и толщиной в 14,9 мм. Новинка характеризуется 15,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8К, частотой обновления 120 Гц и поддержкой расширенного динамического диапазона DisplayHDR 500, 8-ядерным 16-поточным чипом AMD Ryzen 7 7735U с тактовой частотой до 4,75 ГГц и интегрированным графическим адаптером Radeon 680M, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем 1 ТБ, аккумулятором ёмкостью 67 Втч, а также интерфейсами USB 4, USB-A и HDMI 2.1. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.