Представлен ноутбук ASUS Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition

Компания ASUS и диджей Алан Уокер представили ноутбук Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition, который выделяется не только характеристиками, но и дизайном. Новинка характеризуется акриловой коробкой с сенсорными кнопками для 18 звуковых эффектов, 8-ядерным чипом AMD Ryzen 9 5900HS, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, сертификацией Pantone и поддержкой технологии Adaptive Sync, четырьмя динамиками, микрофонами, двумя интерфейсами USB 3.2 Type-C и двумя USB 3.2 Type-A, разъемом HDMI 2.0b, 3,5-мм аудиогнездом, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, габаритами 324:222:19,9 мм и массой 1,7 кг.

Комментарии и отзывы ASUS Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition
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