Представлен ноутбук Acer Aspire 16 на Core 7 150U

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Acer Aspire 16, которая основана на 10-ядерном процессоре Intel Core 7 150U с тактовой частотой до 5,4 ГГц или Core 5 120U с максимальной частотой 5 ГГц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 2050 с 4 ГБ памяти GDDR6, до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, батареей ёмкостью 48,5 Втч, тремя интерфейсами USB-A (5 Гбит/с), одним портом HDMI 2.1, разъемом USB-C c Thunderbolt 4, портом Ethernet, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, гнездом для наушников на 3,5 мм, а также корпусом массой 1,9 кг и толщиной 2,1 см. Ноутбук появится в европейской продаже в середине этого месяце по цене от 930 евро.

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