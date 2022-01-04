OnePlus 10 Pro не сразу выйдет за пределы Китая

Что известно, так это характеристики OnePlus 10 Pro. Флагман получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран LTPO с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с модулями на 48 Мп, 50 Мп и 8 Мп, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт, фирменную оболочку ColorOS 12 на базе Android 12, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и защиту от пыли и влаги.