OnePlus 10 Pro не сразу выйдет за пределы Китая

Официальный релиз смартфона OnePlus 10 Pro ожидается 11 января, а пока сетевые источники поделились подробностями о глобальном релизе новинки. Утверждается, что несмотря на скорый анонс устройства в Китае, компания OnePlus не приводит никаких сроков релиза смартфона в Европе, Индии или Северной Америке. Произойдет релиз в марте, апреле или позднее, пока совершенно не ясно.

Что известно, так это характеристики OnePlus 10 Pro. Флагман получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран LTPO с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с модулями на 48 Мп, 50 Мп и 8 Мп, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт, фирменную оболочку ColorOS 12 на базе Android 12, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и защиту от пыли и влаги.