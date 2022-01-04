OnePlus 10 Pro не сразу выйдет за пределы Китая

Официальный релиз смартфона OnePlus 10 Pro ожидается 11 января, а пока сетевые источники поделились подробностями о глобальном релизе новинки. Утверждается, что несмотря на скорый анонс устройства в Китае, компания OnePlus не приводит никаких сроков релиза смартфона в Европе, Индии или Северной Америке. Произойдет релиз в марте, апреле или позднее, пока совершенно не ясно.

Что известно, так это характеристики OnePlus 10 Pro. Флагман получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран LTPO с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с модулями на 48 Мп, 50 Мп и 8 Мп, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт, фирменную оболочку ColorOS 12 на базе Android 12, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и защиту от пыли и влаги.
Комментарии и отзывы OnePlus 10 Pro
Смартфон iQOO Z5x получит 44-Вт зарядку…
Смартфон iQOO Z5x получит 44-Вт зарядкуСетевые источники поделились подробностями о смартфоне iQOO Z5x, официальный релиз которого должен состоя…
Новый Oppo K9x и выйдет 12 декабря…
Новый Oppo K9x и выйдет 12 декабряСмартфон Oppo из семейства K9 появился на TENAA на прошлой неделе, китайские информаторы утверждают, что …
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов…
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовПосле приобретения независимости компания Honor может снова создавать смартфоны с Google-сервисами. И теп…
Honor 60 Pro протестировали в Geekbench…
Honor 60 Pro протестировали в GeekbenchВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Honor 60 Pro, официальный…
Стала известна цена Redmi Note 11T 5G…
Стала известна цена Redmi Note 11T 5GСетевые источники раскрыли цены на смартфон Redmi Note 11T 5G, который будет представлен в Индии через дв…
Фотографии задней панели Samsung Galaxy A13 4G раскрывает не…
Фотографии задней панели Samsung Galaxy A13 4G раскрывает неПока все ждут самый доступный 5G телефон, Galaxy A13 5G, в интернете появились фотографии задней панели в…
Xiaomi сертифицировала раскладушку с двойной камерой…
Xiaomi сертифицировала раскладушку с двойной камеройXiaomi имеет в своем портфолио складной смартфон Mi Mix Fold, а теперь она планирует добавить еще один ск…
Samsung выпустила новое приложение камеры Expert RAW для Gal…
Samsung выпустила новое приложение камеры Expert RAW для GalКомпания Samsung выпустила новое приложение камеры Expert RAW с поддержкой 16-битного линейного DNG RAW с…
Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежиОбзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи
Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
Обзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памятиОбзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памяти
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor