Представлен ноутбук Acer ConceptD 7 с видеокартой NVIDIA Quadro RTX 5000

На выставке Computex 2019 Acer представила новый ноутбук - ConceptD 7. Это часть серии ConceptD, нового бренда ноутбуков, настольных компьютеров и дисплеев Acer.

Это также один из первых ноутбуков NVIDIA RTX Studio вместе с Razer Blade Studio Edition. Он оснащен графическим процессором NVIDIA Quadro RTX 5000 и предназначен для использования профессионалами, такими как графические дизайнеры и инженеры. В нем используется процессор Intel Core i7 9-го поколения в сочетании с графикой NVIDIA Quadro RTX 5000, объединяющей технологии трассировки лучей в реальном времени и ИИ, обеспечивающих более быструю и работу с контентом. Ноутбук может запускать несколько приложений одновременно и даже работать с 8K видео в режиме реального времени благодаря 16 ГБ памяти GDDR6.

Благодаря 15,6-дюймовому 4K-дисплею, который имеет 100-процентную цветовую гамму Adobe RGB и точность цветопередачи Delta E <2, дизайнеры могут свободно играть с цветами по своему усмотрению. ConceptD 7 оснащен Thunderbolt 3, HDMI 2.0 и mini-DP, что позволяет подключить до трех внешних дисплеев. Несмотря на высокопроизводительную конфигурацию ноутбук имеет тонкий корпус 17,9 мм и небольшой вес в 2,1 кг. ConceptD 7 выпускается в элегантном белом корпусе, а его цена и доступность еще не объявлены.