Представлен ноутбук Acer Extraordinary Go Air на Core i7-13620H

Компания Acer пополнила ассортимент легких ноутбуков моделью Extraordinary Go Air, которая весит 999 грамм. Новинка также характеризуется 10-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i7-13620H с максимальной частотой 4,9 ГГц, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2240:1420 точек, кадровой частотой 60 Гц, 100% покрытием цветового пространства sRGB и матовым покрытием против бликов, корпусом из магниево-алюминиевого сплава, клавиатурой с подсветкой, веб-камерой, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, аккумулятором ёмкостью 60 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, интерфейсами USB 3.2 Gen 1 и HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников и тремя портами USB-C. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 680 долларов.