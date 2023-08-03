Представлен ноутбук Acer Extraordinary Go Youth Edition

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Acer Extraordinary Go Youth Edition, которая основана на 12-ядерном 16-поточном процессоре Intel Core i5-13500H с тактовой частотой от 1,9 ГГц до 4,7 ГГц. Новинка также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-4800, двумя твердотельными накопителями M.2 PCIe 4.0 вместимостью по 512 ГБ, 14,1-дюймовым матовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920:1200 пикселей и 100% охватом цветового пространства sRGB, корпусом массой 1,4 кг, толщиной 17,9 мм, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 1 TYPE-A, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя полнофункциональными портами USB-C и одним HDMI, клавиатурой с подсветкой, HD-камерой, адаптерами WI-FI 6 и Bluetooth, а также аккумулятором ёмкостью 58 Втч. Ноутбук появится в китайской продаже 8 августа по цене для первых покупателей 556 долларов.