Представлен ноутбук Acer Go Air 2025 на Intel Core 200H

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Go Air 2025, которая основана на чипах Intel Core 5 210H или Core 7 240H. Новинку также оснастили системой охлаждения с двумя 6-мм тепловыми трубками и крупным вентилятором, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, SSD PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым матовым IPS-дисплеем с разрешением 2240:1400 точек и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, корпусом из магниево-алюминиевого сплава массой 999 грамм, батареей ёмкостью 60 Втч, автономностью до 12 часов, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, а также интерфейсами USB 3.2 Gen1, HDMI 2.0 и Type-C. Ноутбук оценен в 740 и 795 долларов в зависимости от процессора.