Представлен ноутбук Acer Nitro 16 AI на Ryzen AI 300

Компания Acer объявила о выпуске игрового ноутбука Nitro 16 AI (AN16-61), который основан на чипах AMD Ryzen AI 9 365, Ryzen AI 7 350 или Ryzen AI 5 340. Новинка также получила дискретные графические адаптеры NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5070 или RTX 5060, 16-дюймовый экран с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой от 180 Гц, яркостью 400 нит, 100% покрытием цветовой гаммы sRGB и поддержкой NVIDIA G-SYNC и Advanced Optimus, до 32 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МГц, два слота для SSD PCIe Gen4 M.2 вместимостью до 2 ТБ, батарею ёмкостью 90 Втч, 4-зонную RGB-клавиатуру, динамики с поддержкой DTS X:Ultra, Full HD-камеру, множество современных интерфейсов и предустановленную ОС Windows 11 Home. Ноутбук станет доступен для покупки в июле по цене от 1400 евро.