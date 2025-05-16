Представлен ноутбук Acer Predator Helios Neo 14 AI

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Predator Helios Neo 14 AI (PHN14-71), которая основана на 16-ядерных процессорах Intel Core Ultra 9 285H с тактовой частотой до 5,4 ГГц или Core Ultra 7 255H с максимальной частотой 5,1 ГГц.

Новинку также оснастили дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop или GeForce RTX 5060 Laptop, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X с частотой 7467 МГц, двумя слотами для накопителей NVMe SSD PCIe Gen 4 суммарной вместимостью до 2 ТБ, 14,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 400 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, скоростью отклика 0,2 мс и поддержкой NVIDIA Advanced Optimus, IPS-вариантом с разрешением 2560:1600), частотой обновления 165 Гц, временем отклика 3 мс и поддержкой NVIDIA G-SYNC с NVIDIA Advanced Optimus, системой охлаждения с металлическим вентилятором AeroBlade, термопастой на жидком металле, векторными тепловыми трубками и технологией Vortex Flow, адаптерами беспроводной связи Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i и Bluetooth 5.3, множеством проводных интерфейсов и батареей ёмкостью 76 Втч. Ноутбук появится в европейской продаже в июле по цене от 1700 евро.
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