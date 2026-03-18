Представлен ноутбук Acer Predator Helios Neo 18 AI

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью Predator Helios Neo 18 AI, которая основана на новых чипах Intel Core Ultra 200HX Plus вплоть до 24-ядерного Core Ultra 9 290HX Plus с тактовой частотой до 5,5 ГГц и 20-ядерного Ultra 7 270HX Plus.

Новинку также оснастили дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти GDDR7, до 64 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой до 6400 МТ/с, двумя слотами PCIe Gen 4 NVMe суммарной вместимостью 2 ТБ, 18-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой до 240 Гц и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, системой охлаждения с вентиляторами Predator AeroBlade 3D пятого поколения, тепловыми трубками и жидкометаллическим термоинтерфейсом, батареей ёмкостью 92 Втч, адаптером Intel Killer Wi-Fi 6E и Ethernet-контроллером Killer E3100, интерфейсами Thunderbolt 4, USB Type-C и Type-A, HDMI 2.1, двумя динамиками с поддержкой DTS:X Ultra, ИК-камерой с разрешением Full HD, клавиатурой с четырёхзонной RGB-подсветкой, а также корпусом толщиной 14,9–28,0 мм и массой 3,4 кг. Цены на конфигурации пока не объявлены.
