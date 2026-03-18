Представлен ноутбук Acer Predator Helios Neo 18 AI

Новинку также оснастили дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти GDDR7, до 64 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой до 6400 МТ/с, двумя слотами PCIe Gen 4 NVMe суммарной вместимостью 2 ТБ, 18-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой до 240 Гц и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, системой охлаждения с вентиляторами Predator AeroBlade 3D пятого поколения, тепловыми трубками и жидкометаллическим термоинтерфейсом, батареей ёмкостью 92 Втч, адаптером Intel Killer Wi-Fi 6E и Ethernet-контроллером Killer E3100, интерфейсами Thunderbolt 4, USB Type-C и Type-A, HDMI 2.1, двумя динамиками с поддержкой DTS:X Ultra, ИК-камерой с разрешением Full HD, клавиатурой с четырёхзонной RGB-подсветкой, а также корпусом толщиной 14,9–28,0 мм и массой 3,4 кг. Цены на конфигурации пока не объявлены.