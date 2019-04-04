Представлен ноутбук Acer Predator Triton 500 с RTX 2080 в дизайне Max-Q

Acer начинает продажи в России ультратонкого игрового ноутбука Predator Triton 500 с толщиной корпуса всего 17,9 мм. В нём сочетается впечатляющая мобильность, надёжность металлического корпуса и высочайшая для таких размеров производительность игровой видеокарты NVIDIA® GeForce RTX 2080 в дизайне Max-Q. Всё это делает Predator Triton 500 отличным компаньоном для профессиональных игроков и стримеров.

Игровой ноутбук с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q в тонком металлическом корпусе с толщиной всего 17,9 мм и массой 2,1 кг.

15-дюймовый экран Full HD со временем отклика 3 мс, частотой обновления 144 Гц, IPS-матрицей и поддержкой NVIDIA G-SYNC.

Три металлических кулера AeroBlade™ 3D четвёртого поколения и пять тепловых трубок для эффективного охлаждения компонентов в тонком корпусе.

Быстрый разгон видеокарты нажатием всего одной кнопки.

Клавиатура с трёхзонной RGB-подсветкой и выделенными клавишами WASD.

Основные моменты:

Predator Triton 500 доступен в российской рознице по ценам от 139 990 руб. до 259 990 руб. в зависимости от модификации.