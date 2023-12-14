Представлен ноутбук Acer Predator Triton Neo на Intel Core Ultra

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Predator Triton Neo 16, которая основана на новых процессорах Intel Core Ultra. Новинку также оснастили графическими адаптерами NVIDIA GeForce серии RTX 40 вплоть до GeForce RTX 4070, нейронным процессором (NPU) для задач искусственного интеллекта, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 3,2K, кадровой частотой 165 Гц, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, а также сертификацией Calman, NVIDIA Advanced Optimus и NVIDIA G-SYNC. Acer Predator Triton Neo 16 станет доступен для покупки на американском рынке в марте следующего года по цене от 1600 долларов, а в Европе от 1800 евро.