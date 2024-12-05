Представлен ноутбук Acer Shadow Knight Qing 6 на Core i7-14650HX

Компания Acer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Acer Shadow Knight Qing 6, которая основана на 16-ядерном процессоре Intel Core i7-14650HX и 10-ядерном Core i5-14450HX. Новинку также оснастили видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4070, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 МГц, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB, двумя вентиляторами в составе системы охлаждения, клавиатурой с RGB-подсветкой, интерфейсами USB Type-C и HDMI, а также адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E. Ноутбук уже появился в китайской продаже по цене в 1045 долларов за конфигурацию с Core i7-14650HX и RTX 4060, 1155 долларов за версию с Core i5-14450HX b RTX 4070, а также 1210 долларов за вариант с Core i7-14650HX и RTX 4070.