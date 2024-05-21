Представлен ноутбук Acer Swift 14 AI с чипами Snapdragon X

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift 14 AI, которая основана на новеньких чипах Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 и Snapdragon X Plus X1P-64-100. Лэптоп также характеризуется до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533 МГц, твердотельным накопителем PCIe Gen4 NVMe вместимостью до 1 ТБ, 14,5-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, сертификацией TÜV Rheinland Eyesafe 2.0, поворачивающейся на 180 градусов алюминиевой крышкой, корпусом толщиной 14,9 мм и массой 1,36 кг, батареей ёмкостью 75 Втч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя интерфейсами USB Type-C и двумя портами USB 3.2 Type-A. Ноутбук появится в европейской продаже в июне по цене от 1500 евро.

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