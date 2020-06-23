Представлен ноутбук Acer Swift 5 SF514-55 на Intel Tiger Lake

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift 5 SF514-55, которая построена на платформе Intel Tiger Lake. Производитель не указывает процессор, но предполагается, что речь идет о чипе Intel Core i7-1165G7. Новинка также характеризуется массой 1 кг, 14-дюймовым IPS-дисплеем, покрывающим 90% площади крышки, яркостью 300 кд/кв.м, 72% охватом цветовой палитры NTSC и защитным стеклом Corning Gorilla Glass с антибактериальным покрытием, SSD-накопителем ёмкостью 1 ТБ, до 16 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 56 Втч, интерфейсами USB 3.2 Gen 2 и Thunderbolt 3, сканером отпечатков пальцев и дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce MX350 в некоторых конфигурациях. Ноутбук появится в продаже в октябре по цене от 1100 евро.

Комментарии и отзывы Acer Swift 5 SF514-55
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