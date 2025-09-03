Представлен ноутбук Acer Swift Air 16 на AMD Ryzen AI 300

Новинка также получила 16-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2880:1800 точек, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 400 нит и полным покрытием цветового пространства DCI-P3, версией с IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 точек и кадровой частотой 60 Гц, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, накопителем M.2 PCIe Gen4 с вместимостью 1 ТБ, 2-Мп камерой IR-камерой с разрешением Full HD и функцией приватности, стереодинамиками, двумя микрофонами, двумя полнофункциональными портами USB Type-C, интерфейсами USB 3.2 Type-A и HDMI 1.4 с поддержкой HDCP, аккумулятором ёмкостью 50 Втч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, а также корпусом из магниево-алюминиевого сплава. Цена ноутбука составляет 1000 евро за базовую конфигурацию.

