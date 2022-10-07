Представлен ноутбук Acer Swift Edge 16 на Ryzen PRO 6000

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift Edge 16, которая основана на чипах AMD Ryzen и Ryzen PRO. Новинка характеризуется 16-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 3840:2400 пикселей и яркостью до 500 кд/м2, 6-ядерными чипами Ryzen 5 6600U и Ryzen 5 PRO 6650U с тактовой частотой до 4,5 ГГц, а также 8-ядерными Ryzen 7 6800U и Ryzen 7 PRO 6850U с частотой до 4,7 ГГц, аппаратной защитой Microsoft Pluton, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным NVMe-накопителем вместимостью до 1 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, веб-камерой с разрешением 1080p, массой всего 1,17 кг, двумя интерфейсами USB Type-C 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/c), двумя USB 3.2 Gen1 Type-A и одним HDMI 2.1. Ноутбук появится в европейской продаже до конца месяца по цене от 1500 евро.