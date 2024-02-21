Представлен ноутбук Acer Swift Go 14 на Ryzen 9 8945HS

Компания Acer представила новую версию ноутбука Swift Go 14, которая основана на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 9 8945HS с производительной интегрированной видеокартой AMD Radeon 780M.

Новинка также характеризуется чипом безопасности Microsoft Pluton, до 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 вместимостью до 2 ТБ, 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K и кадровой частотой 90 Гц, а также версией с IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, камерой с разрешением QHD 1440p, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, двумя интерфейсами USB Type-C (с поддержкой USB4, DisplayPort и возможностью зарядки) и HDMI 2.1, ридером карт памяти MicroSD, батареей ёмкостью 65 или 50 Втч, зарядным устройством мощностью 100 Вт или 65 Вт, а также алюминиевым корпусом массой 1,32 кг. Ноутбук появится в продаже в апреле по цене от 700 долларов.
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