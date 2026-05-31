Представлен ноутбук Acer Swift Spin 14 AI

Компания Acer объявила о выпуске ноутбука Swift Spin 14 AI, который основан на чипах Intel Core Ultra Series 3 вплоть до 16-ядерного Core Ultra 9 386H с максимальной частотой 4,9 ГГц, встроенным нейронном блоком с производительностью 50 TOPS и общей производительностью в задачах ИИ до 100 TOPS.

Новинка также характеризуется до 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen 4 вместимостью до 1 ТБ, 14-дюймовым сенсорный дисплеем IPS с разрешением WUXGA, частотой обновления изображения 120 Гц, поддержкой фирменного стилуса Active Stylus на основе технологии Wacom AES 2.0 с распознаванием 4096 уровней нажатия и поддержкой затенения, двумя разъемами Thunderbolt 4, два портами USB 3.2 Type‑A, интерфейсом HDMI 2.1, ридером карты памяти microSD, поддержкой Wi‑Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также батареей ёмкостью 71 Втч. Ноутбук появится в продаже в августе, но цены на конфигурации пока не раскрываются.