Представлен ноутбук Alienware m15 R5 Ryzen Edition

Alienware, дочерняя компания Dell, представила новый ноутбук Alienware m15 R5 Ryzen Edition с процессорами AMD Ryzen 9 5900HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070.

Alienware m15 R5 Ryzen Edition призван обеспечить максимальную производительность как в работе так и в играх. Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 9 5900HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070. Конфигурации включают 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ. Можно комплектовать ноутбук твердотельным накопителем PCIe M.2.

Новинка имеет минималистичный дизайн. 15-дюймовая панель предлагает разрешение QHD с частотой 240 Гц, также есть вариант с FHD разрешением и 360 Гц. В ноутбуке используется клавиатура Cherry MX с подсветкой RGB для каждой клавиши.

На данный момент Alienware m15 R5 Ryzen Edition будет доступен в США с апреля по цене от 1793,98 долларов.