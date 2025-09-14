Представлен ноутбук COLORFUL Rimbook S1

Компания COLORFUL пополнила ассортимент ноутбуков моделью Rimbook S1, которая базируется на чипах Intel Core H-серии – i3-1220P (10 ядер), i5-12450H (8 ядер) и i5-13420H (8 ядер). Новинку также оснастили 14-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 60 Гц и максимальной яркостью 250 нит, встроенной графикой Intel UHD Graphics, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, предустановленной ОС Windows 11 Home, корпусом массой 1,48 кг и толщиной 17,9 мм, батареей ёмкостью 60 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки через интерфейс USB-C, модулем Wi-Fi 6, портом 2,5 GbE LAN, разъемами HDMI 1.4, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 2.0 Type-C и двумя USB 2.0 Type-A, 3,5-мм гнездом для наушников, веб-камерой со шторкой и клавиатурой с подсветкой. Ноутбук оценен в 440 долларов за конфигурацию с Core i5-13420H.

