Представлен ноутбук COLORFUL X15 XS на Core i5-12500H

Компания COLORFUL пополнила ассортимент доступных игровых ноутбуков моделью COLORFUL X15 XS (2025), которая оценена в 700 долларов. Новинку оснастили 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 144 Гц и максимальной яркостью 250 нит, 12-ядерным процессором Intel Core i5-12500H с тактовой частотой до 4,5 ГГц, дискретным графическим адаптером NVIDIA RTX 3050, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц в двух слотах и возможностью расширения до 64 ГБ, твердотельным накопителем NVMe SSD вместимостью 512 ГБ, системой охлаждения Storm Blade 2.0, батареей ёмкостью 54 Втч, адаптером питания мощностью 150 Вт зарядки, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth v5.2, интерфейсами USB 3.2 Gen1, USB 2.0, USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.0 (с HDCP) и Mini DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиогнездом, портом LAN RJ-45, разъемом DC-in и ридером карт MicroSD, акустической системой Sound Blaster Cinema 6+, 1-Мп камерой, клавиатурой с RGB-подсветкой и предустановленной ОС Windows 11 Home.

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