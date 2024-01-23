Представлен ноутбук Colorful Hidden Star P15 2024

Компания Colorful пополнила ассортимент ноутбуков моделью Colorful Hidden Star P15 2024, которая обойдется на домашнем для производителя китайском рынке в 820 долларов. Новинку оснастили 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 165 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB, 10-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i7-13620H с тактовой частотой до 4,9 ГГц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5200, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, дополнительным слотом M.2 на второй SSD, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, портами HDMI и DP 1.4, разъемами USB-A 3.2 Gen2, USB-A 3.2 Gen2, USB-A 3.2 Gen1 и USB 2.0, а также сетевым портом RJ45.

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