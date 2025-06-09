Представлен ноутбук Colorful N14 2025 с Core 9 270H и RTX 5070

Компания Colorful пополнила ассортимент ноутбуков моделью N14 2025, которая основана на 14-ядерном процессоре Intel Core 9 270H или 10-ядерном Core 7 240H в зависимости от конфигурации. Новинку также оснастили 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, дискретными графическими адаптерами NVIDIA RTX 5060 или RTX 5070, 14-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц и 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, корпусом из алюминиевого сплава массой 1,66 кг и толщиной 19 мм, батареей ёмкостью 70 Втч, системой охлаждения с двумя вентиляторами, интерфейсом HDMI 2.1, портами USB-A 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1 и USB-C, ридером карт памяти SD и 3,5-мм аудиогнездом. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 1250, 1390 и 1530 долларов в зависимости от версии.