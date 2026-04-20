Представлен ноутбук Dell 15 на Core Ultra 5 225H

Компания Dell объявила о выпуске ноутбука Dell 15, который основан на чипах Intel Core Ultra 5 225H и Core Ultra 7 255H с энергопотреблением до 28 Вт и встроенным графическим адаптером Arc. Новинка также характеризуется нейропроцессором для задач искусственного интеллекта, отдельной кнопкой Copilot, предустановленной операционной системой Windows 11, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 точек, кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 300 нит и антибликовой панелью ComfortView, HD-камерой, динамиками, 8 или 16 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, интерфейсами USB-C и HDMI, батареей ёмкостью 41 Втч и дактилоскопическим сенсором с Windows Hello. Цена базовой конфигурации составляет 835 долларов.

