Представлен ноутбук Dell Alienware M18 c Radeon RX 7900M

Компания Dell пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Alienware M18, которая обойдется от 2800 долларов. Новинку оснастили 18-дюймовым экраном с разрешением FHD+ или QHD+, кадровой частотой 480 Гц или 165 Гц соответственно, временем отклика 3 мс, яркостью 300 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, 16-ядерным процессором AMD Ryzen 7 7945HX R9 с кэшем 80 МБ, новенькой видеокартой AMD Radeon RX 7900M с 16 ГБ памяти GDDR6 и энергопотреблением 180 Вт, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц, поддержкой нескольких накопителей NVMe M.2 суммарной вместимостью до 8,5 ТБ, батареей ёмкостью 97 Втч, поддержкой 330-Вт зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, портом Ethernet, интерфейсами USB, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, слотом для карты SD, подсветкой Alien FX, клавиатурой Alienware M Series с RGB-подсветкой и трекпадом с поддержкой мультитач. Габариты ноутбука равны 319,9:410,3:25,1 мм, а масса – 4,23 кг.