Представлен ноутбук Dell Inspiron 13 Pro 2023

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделью Inspiron 13 Pro 2023 года, которая появится в продаже по цене от 917 долларов. Новинка характеризуется чипами Intel Core тринадцатого поколения (i5-1340P и i7-1360P), 13,3-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, 100% охватом цветового пространства sRGB и яркостью 300 кд/м2, веб-камерой разрешением FullHD, металлическим корпусом толщиной 14,35 мм, массой 1,25 кг, батареей ёмкостью 54 Втч, потребляемой мощностью 35 Вт, системой охлаждения с двумя вентиляторами, двойными тепловыми трубками и радиатором с медными рёбрами, интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI 1.4 и USB 3.2 A, 3,5-мм гнездом для наушников, поддержкой Dolby Atmos, 16 ГБ двухканальной ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ и поддержкой Wi-Fi 6.