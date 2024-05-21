Представлен ноутбук Dell Latitude 7455 на Snapdragon X Plus

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделью Latitude 7455 на базе 10-ядерной платформы Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 с тактовой частотой 3,42 ГГц. Новинку также оснастили до 32 оперативной памяти LPDDR5x-8448, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, 14-дюймовым сенсорным дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560:1600 пикселей и максимальной яркостью 400 нит, корпусом толщиной 16,9 мм и массой 1,44 кг, батареей ёмкостью 54 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки через интерфейс USB-C, двумя портами USB-C с поддержкой USB 4, разъемами DisplayPort 2.1 и USB-A, слотом для карты памяти microSD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также веб-камерой с разрешением 1080p. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.