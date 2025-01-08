Представлен ноутбук Dell Pro 13 Premium

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделями Dell Pro 13 Premium и Dell Pro 14 Premium, которые основаны на новых чипах Intel вплоть до Core Ultra 7 Series 2 (V-series). Новинки также оснастили до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем M.2 вместимостью до 2 ТБ, 13,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек и пиковой яркостью 500 нит, 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 точек и яркостью до 400 нит, массой 1,07 кг и 1,14 кг соответственно, аккумулятором ёмкостью 40 Втч или 60 Втч в качестве опции, 8-Мп веб-камерой, четырьмя динамиками, двумя портами Thunderbolt 4 (USB-C), а также по одному интерфейсу USB-A и HDMI 2.1. Цены и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже.