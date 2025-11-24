Представлен ноутбук Dell Pro Max 18 Plus

Компания Dell представила ноутбук Pro Max 18 Plus, главной особенностью которого стала поддержка оперативной памяти CAMM2. Пользователям доступно два слота по 128 ГБ. Можно выбрать и обычную память SO-DIMM с суммарным объемом до 96 ГБ. На данный момент можно заказать лишь конфигурацию до 64 ГБ, а стоит она впечатляющие 6000 долларов. Ноутбук также оснастили 18-дюймовым дисплеем, процессорами Intel Core Ultra 200HX вплоть до топового 24-ядерного Ultra 9, твердотельным накопителем вместимостью от 512 ГБ и профессиональными графическими адаптерами NVIDIA вплоть до RTX Pro 3000 Blackwell.