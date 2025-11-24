Представлен ноутбук Dell Pro Max 18 Plus

Компания Dell представила ноутбук Pro Max 18 Plus, главной особенностью которого стала поддержка оперативной памяти CAMM2. Пользователям доступно два слота по 128 ГБ. Можно выбрать и обычную память SO-DIMM с суммарным объемом до 96 ГБ. На данный момент можно заказать лишь конфигурацию до 64 ГБ, а стоит она впечатляющие 6000 долларов. Ноутбук также оснастили 18-дюймовым дисплеем, процессорами Intel Core Ultra 200HX вплоть до топового 24-ядерного Ultra 9, твердотельным накопителем вместимостью от 512 ГБ и профессиональными графическими адаптерами NVIDIA вплоть до RTX Pro 3000 Blackwell.

Особенности Ремонта MacBook Air…
MacBook Air — это воплощение легкости и элегантности в мире ноутбуков. Его тонкий профиль и компактные…
Представлен ноутбук Lenovo Legion R9000P 2025 Extreme Editio…
Компания Lenovo объявила о выпуске на китайский рынок игрового ноутбука Lenovo Legion R9000P 2025 Extreme…
Red Magic Gaming Laptop 16 Pro 2026 появился в продаже …
Компания Red Magic дала старт китайским продажам игрового ноутбука Red Magic Gaming Laptop 16 Pro 2026, к…
Valve готовит к релизу новую гарнитуру виртуальной реальност…
Китайская аналитическая группа XR Research Institute заявила, что следующая гарнитура виртуальной реально…
Apple готовит к релизу M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra…
Судя по информации довольно надёжных инсайдеров, процессор M5 не будет единственным представителем Apple …
Apple готовит MacBook Pro с сенсорным экраном…
Похоже, Apple наконец готовится оснастить свои Mac сенсорными экранами, и первыми эту функцию получат Mac…
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeF…
Мультизадачный ноутбук GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot+ PC оснащен передовым процессором AMD Ryzen AI 300…
Windows 11 в случае BSOD-а автоматически проверит ОЗУ на оши…
Неожиданные и резкие вылеты Windows зачастую трудно объяснить, ведь причин может быть множество. Ошибки, …
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor