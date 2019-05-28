Представлен ноутбук Dell XPS 13 (2019) на Intel Ice Lake

Компания Dell представила обновленный ноутбук XPS 13, верхняя крышка которого может поворачиваться на 360°. Новинка оснащается 13,4-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 4K или же Full HD, процессорами Intel Ice Lake (Core i3-1005, Core i5-1035 и Core i7-1065), до 32 ГБ оперативной памяти, накопителями PCIe NVMe SSD ёмкостью до 1 ТБ, графикой Intel UHD Graphics, модулем беспроводной подключения Wi-Fi Killer AX1650 с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6, интерфейсами Thunderbolt, 3,5-мм разъёмом для наушников, картридером microSD, системой охлаждения с двумя кулерами, а также автономностью до 16 часов. Ноутбук появится в продаже во второй половине года по цене от 1000 долларов.