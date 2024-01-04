Представлен ноутбук Dell XPS 13 9340

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделью XPS 13 9340, которая появится в продаже в первом квартале этого года по цене от 1300 долларов. Новинку оснастили чипами Intel Core Ultra 5 125H, Core Ultra 7 155H и Core Ultra 7 165H, до 64 ГБ ОЗУ LPDDR5x-7467, до 4 ТБ памяти PCIe Gen4 NVMe, интегрированной графикой Intel Arc, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 с DisplayPort 2.1 и поддержкой зарядки других устройств, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, корпусом толщиной 15,3 мм и массой 1,19 кг, а также батареей ёмкостью 55 Втч.

Ноутбук получил три варианта 13,4-дюймового экрана. Первый характеризуется дисплеем с разрешением Full HD+, 100% охватом цветовой палитры sRGB и динамической кадровой частотой от 30 до 120 Гц. Вторая панель отличается разрешением QHD+ и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Третий вариант представляет собой сенсорный OLED-экран с разрешением 2880:1800 пикселей, 100% охватом DCI-P3 и кадровой частотой 60 Гц.