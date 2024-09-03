Представлен ноутбук Dell XPS 13 на Intel Core Ultra 200V

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделью XPS 13 (XPS 9350), которая основана на чипах Core Ultra 200V (Lunar Lake). Пользователи могут выбирать из процессоров Core Ultra 9 288V, Ultra 7 268V, Ultra 7 258V, Ultra 7 256V и Ultra 5 226V. На выбор также доступны версии с 13,4-дюймовым дисплеем IPS с разрешением Full HD, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 500 нит и 100% покрытием цветового пространства sRGB, IPS с разрешением QHD+ и OLED с разрешением QHD+, частотой обновления 60 Гц, пиковой яркость 400 нит, 100% покрытием цветовой гаммы DCI-P3, поддержкой VESA DisplayHDR 500 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass.
Ноутбук также оснащается до 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем NVMe вместимостью до 2 ТБ (позже выйдет вариант на 4 ТБ), портом Thunderbolt 4, веб-камерой с разрешением 1080p, батареей ёмкостью 55 Втч, поддержкой 55-Вт зарядки, четырьмя динамиками, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. Цена на лэптоп стартует от 1400 долларов.