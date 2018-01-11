Представлен ноутбук Dell XPS 15 на процессорах Intel Kaby Lake-G

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков-перевертышей моделью XPS 15 на основе новых процессоров Intel Core восьмого поколения со встроенной графикой AMD Radeon RX Vega M. Производитель позиционирует новинку как самый мощный на данный момент 15-дюймовый компьютер в своем классе.

Ноутбук оснастили 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением до 3200:1800 пикселей с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4, процессорами Intel Core i5-8305G или i7-8705G, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, до 1 ТБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe, четырьмя портами USB Type-C , слотом для карт microSD и 3,5-мм аудиоразъем. Габариты новинки равны 354:235:16 мм, а вес – 1,97 кг. Dell XPS 15 появится в продаже в марте этого года по цене от 1300 долларов.