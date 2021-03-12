Представлен ноутбук Durabook S14I на чипе Intel 11-го поколения

Компания Twinhead пополнила ассортимент защищенных ноутбуков моделью Durabook S14I, которая получила процессоры Intel одиннадцатого поколения (Tiger Lake) от Core i3-1115G4 до Core i7-1185G7 vPro. Новинка также оснащается твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe на 256 ГБ, опциональным графическим адаптером NVIDIA GeForce GTX 1050, от 8 до 64 ГБ памяти ОЗУ DDR4, дополнительным SSD с интерфейсом PCIe на 512 ГБ или 1 ТБ, 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и яркостью 1000 кд/м3 (сенсорный экран доступен в качестве опции), тремя портами USB 3.2 Gen2 (один на Type-C), сетевым портом Gigabit Ethernet, портом COM (RS232/RS422/RS485), модулями Wi-Fi 6 AX201 и Bluetooth v5.1, слотом для карт SD, интерфейсами VGA (D-Sub) и HDMI, поддержкой биометрической аутентификации, защитой в соответствии со степенью IP53, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч и корпусом с размерами 350:282:38 мм и массой от 2,3 кг. Цена на ноутбук стартует от 1400 долларов.

Комментарии и отзывы Durabook S14I
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