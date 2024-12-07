Представлен ноутбук Dynabook Portégé X30W-M

Компания Dynabook пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью Portégé X30W-M, которая основана на чипах Intel Core Ultra 5-125H, Ultra 5-135H, Ultra 7-155H и Ultra 7-165H. Новинку также оснастили от 8 ГБ до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x, встроенной графикой Intel Graphics и Intel Arc Graphics, твердотельным накопителем PCIe NVMe вместимостью 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ, 13,3-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920:1080 точек, частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 400 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, корпусом из магниевого сплава толщиной 17,9 мм и массой 989 граммов, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, открывающейся на 360 градусов крышкой, стилусом Wacom, 8-Мп камерой, биометрическим распознаванием лиц, фирменной BIOS Dynabook, самошифрующимя диском, АКБ ёмкостью 53 Втч, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, портами USB-A 3.2 Gen 2 и HDMI, а также ридером карт microSD. Цена на ноутбук стартует от 2240 долларов.

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