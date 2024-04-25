Представлен ноутбук Dynabook Portégé X40L-M

Компания Dynabook выпустила на американский рынок ноутбук Portégé X40L-M, который обойдется от 1800 долларов. Новинка характеризуется чипами Core Ultra 5 125H, 5 135H, 7 155H и 7 165H, от 16 ГБ до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-6400, твердотельным накопителем PCIe NVMe вместимостью от 256 ГБ до 2 ТБ, 14-дюймовый дисплеем IPS с разрешением 1920:1200 точек, соотношением сторон 16:10 и яркостью до 400 нит, корпусом из магниевого сплава массой 1,05 кг и толщиной 15,9 мм, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 65 Втч, интерфейсами Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A и HDMI 2.0, портом RJ45 и 3,5-мм гнездом для наушников.

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