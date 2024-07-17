Представлен ноутбук Dynabook R8/X на Intel Core Ultra

Компания Dynabook пополнила ассортимент ноутбуков моделями Dynabook R8/X и Dynabook R7/X, которые получили 14-дюймовые IPS-дисплеи с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), низким уровнем синего света и технологией ALRR для автоматической регулировки кадровой частоты.

Старшая модель оснащается процессором Intel Core Ultra 7 155H, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, а младшая – чипом Core Ultra 5 125H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Ноутбуки также характеризуются корпусом толщиной 15,9 мм и массой 899 грамм, интерфейсами USB Type-A, RJ45 и HDMI, двумя портами Thunderbolt 4 Type-C, ридером карт памяти microSD, 3,5-мм аудиогнездом, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Цены и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже.
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