Представлен ноутбук Dynabook X83

Японская компания Dynabook пополнила ассортимент компактных и легких ноутбуков моделью Dynabook X83, масса которой равна 800 граммам. Новинка характеризуется 13,3-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, чипами Intel Core U 13-го поколения (10-ядерные Core i3-1345U и i5-1334U), до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-4800, твердотельным накопителем вместимостью до 512 ГБ, версией массой 950 граммов с процессорами Core i5-1340P, i5-1350P, i7-1360P и i7-1370P, разъемами Thunderbolt 4 и USB 3.0, портом Gigabit Ethernet, интерфейсом HDMI, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, а также возможностью быстрой замены батареи.