Представлен ноутбук Endeavor NJ7000E CAD Design Select для САПР

Сегодня на рынке был представлен ноутбук компании Epson - Endeavor NJ7000E CAD Design Select для САПР (систем автоматизированного проектирования в 2D и 3D), цена которого начинается с $1966.

Данное устройство характеризуется 15,6-дюймовым экраном (1920:1080 точек), платформами Intel девятого поколения — Core i5-9300H или Core i7-9750H, а также графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 в стандартном комплекте; 16 ГБ ОЗУ (32 максимально), 256 ГБ SSD в формате M.2, операционной системой Windows 10 Home (64-бит) или Windows 10 Pro. Что на счет размеров, то здесь 361 × 257,7 × 30,3 мм при весе 2,1 кг.