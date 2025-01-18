Представлен ноутбук Fujitsu FMV Note U на Core Ultra 7 258V

Компания Fujitsu пополнила ассортимент ноутбуков моделью FMV Note U, которая может похвастаться массой всего в 848 грамм. Новинку оснастили 8-ядерным 8-поточным процессором Intel Core Ultra 7 258V с тактовой частотой до 4,8 ГГц и графическим адаптером Intel Arc 140V, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, твердотельным накопителем PCIe Gen4 вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым IPS-дисплеем с антибликовым покрытием, разрешением 1920:1200 точек и соотношением сторон 16:10, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, аккумулятором ёмкостью 64 Втч, дактилоскопическим сенсором, 2-Мп веб-камерой с физической шторкой, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 (USB4 Gen3) и двумя USB 3.2 Type-A, портом RJ-45, слотом для карты памяти microSD, 3,5-мм гнездом для наушников и прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цена ноутбука на дебютном японском рынке составляет эквивалент 1900 долларов.